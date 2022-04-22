Папа Римский отменил запланированную на июнь встречу с главой РПЦ Кириллом
Папа Римский Франциск отменил запланированную на июнь в Иерусалиме встречу с главой РПЦ патриархом Кириллом
Об этом сообщает Agenzia Nazionale Stampa Associata.
По предварительным данным, Папа Франциск заявил, что запланированная на июнь встреча с российским патриархом Кириллом в Иерусалиме отменена. Папа также подчеркнул, что отношения с главой Русской православной церкви "очень хорошие".
Как известно, в то время как аргентинский понтифик призвал Москву прекратить войну в Украине, Кирилл выразил поддержку российскому вторжению.
Папа Франциск также сообщил аргентинской газете La Nacion, что он сожалеет о том, что Ватикан был вынужден "приостановить" встречу.
"Наша дипломатическая служба поняла, что встреча между нами двумя в данный момент может создать большую неразбериху", - сказал Папа.
- Напомним, что 11 апреля в Ватикане рассматривали возможность встречи Папы Франциска с патриархом Кириллом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное