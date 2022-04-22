Папа Римский отменил запланированную на июнь встречу с главой РПЦ Кириллом

Об этом сообщает Agenzia Nazionale Stampa Associata.



По предварительным данным, Папа Франциск заявил, что запланированная на июнь встреча с российским патриархом Кириллом в Иерусалиме отменена. Папа также подчеркнул, что отношения с главой Русской православной церкви "очень хорошие".



Как известно, в то время как аргентинский понтифик призвал Москву прекратить войну в Украине, Кирилл выразил поддержку российскому вторжению.



Папа Франциск также сообщил аргентинской газете La Nacion, что он сожалеет о том, что Ватикан был вынужден "приостановить" встречу.



"Наша дипломатическая служба поняла, что встреча между нами двумя в данный момент может создать большую неразбериху", - сказал Папа.



Напомним, что 11 апреля в Ватикане рассматривали возможность встречи Папы Франциска с патриархом Кириллом.