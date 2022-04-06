Папа Римский осудил зверства россиян и развернул флаг Украины, который ему привезли из Бучи
Папа Римский Франциск во время аудиенции в Ватикане осудил преступления россиян в Киевской области и развернул флаг Украины, который ему передали из Бучи
Об этом сообщает Радио Ватикана.
Во время общения с верующими Папа Франциск развернул флаг Украины, который ему передали из Бучи.
"Этот флаг прибыл с войны, именно из этого многострадального города Бучи. И здесь есть также несколько украинских детей, которые теперь здесь вместе с нами. Давайте поздравим их и молимся вместе за них", - сказал понтифик.
Он подчеркнул, что свежие новости о войне в Украине, вместо того, чтобы приносить облегчение и надежду, свидетельствуют вместо новых зверств, как резня в Буче.
"Усугубляются жесты жестокости, совершенные также и против гражданского населения, беззащитных женщин и детей. Это жертвы, невинная кровь которых взывает к небу и умоляет: "Да будет положен конец этой войне! Заставьте оружие умолкнуть! Пусть больше не сеется смерть и разрушение!", – призвал Папа Римский.
- 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
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