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Папа Римский оставил открытой возможность благословлять однополые пары

3 октября, 2023 вторник
10:58
Мир

Папа Римский выразил открытость католическим благословениям для однополых пар, если их не будут путать с брачными церемониями для мужчин и женщин

Об этом он написал в письме пяти консервативным кардиналам, передает NCR .

Отмечается, что Франциск решительно отстаивает древнее учение церкви о том, что брак – это союз одного мужчины и одной женщины. Также Папа Римский добавил, что по просьбе однополых пар о благословении необходимо проявлять осмотрительность, поскольку любое благословение не должно давать повода для непонимания того, чему учит церковь о природе брака. В то же время он подчеркнул, что для церкви важно не "терять пастырское милосердие, которое должно быть частью всех наших решений".

Указывается, что это письмо было написано понтификом для кардиналов еще летом, однако опубликовано Ватиканом только 2 октября.

Весной 2021 года Ватикан отказался благословлять однополые пары .

Новости
Папа Римський Франциск
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