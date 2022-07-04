Папа Римский объявил о намерении посетить Москву и Киев
Папа Римский Франциск заявил, что после июльского визита в Канаду намерен побыстрее посетить Россию и Украину
Об этом понтифик заявил в интервью Reuters .
По его словам, государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита в Москву.
"Возможно по возвращении из Канады мне удастся уехать в Украину. Сначала нужно поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я хотел бы поехать в обе столицы. Мы обменялись сообщениями по этому поводу, потому что я думал, что, возможно, российский президент мог бы уделить мне небольшое окно для служения делу мира", – сказал Папа Римский.
Визит Франциска в Канаду запланирован на конец июля.
- 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
- 2 апреля Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину.
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