Об этом понтифик заявил в интервью Reuters .

По его словам, государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин связывался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по поводу визита в Москву.

"Возможно по возвращении из Канады мне удастся уехать в Украину. Сначала нужно поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я хотел бы поехать в обе столицы. Мы обменялись сообщениями по этому поводу, потому что я думал, что, возможно, российский президент мог бы уделить мне небольшое окно для служения делу мира", – сказал Папа Римский.

Визит Франциска в Канаду запланирован на конец июля.

22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.

2 апреля Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb