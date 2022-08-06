Об этом Андрей Юраш сообщает в своем твиттере.

"Я очень близок к Украине и хочу выразить эту близость путем своего визита в Украину" – важны слова Папы Франциска, высказанные во время сегодняшней встречи со Святым Отцом. Украина много лет, особенно с начала войны ждала Папу и будет рада встретить его перед его поездкой в Казахстан", - написал он.

В свою очередь, официальное сообщение Ватикана о встрече Франциска с украинским послом не содержит упоминаний о теме их разговора.

В интервью агентству Reuters в прошлом месяце Франциск сказал, что хотел бы посетить Киев по возвращении из Канады 30 июля, но также хотел бы уехать в Москву, желательно перед визитом в Киев, чтобы содействовать миру.

Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. К тому же он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.

30 июля глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как якобы двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события. "Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует говорить о военных преступлениях в Украине. Надо прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. Нулевая толерантность к применению насилия!" – подчеркнул предстоятель УГКЦ.