Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Папа Франциск в свое время был членом южноамериканской организации коммунистов-христиан, которую финансировало КГБ. И став Папой Римским он не отказался от своих старых привычек любить Россию и российские деньги. Встреча с Илларионом в Будапеште - это свидетельство того, что Папа Римский и официальный не верят в победу Украины, не верят в Вооруженные Силы Украины. Если бы Папа Римский вырыл в победу ВСУ, то молился бы за ВСУ и благословлял на справедливую войну против российских оккупантов", - подчеркнул Ковалев.

По словам религиоведа, в Ватикане знают, что Россия использует свою церковь в войне.

"Ватикан пытается убийцу примирить с жертвой. Папа Римский откровенно говорит, что Украине нужно примириться с РФ. Папа работает в интересах Ватикана. Ватикан был против предоставления Томоса православной церкви Украины, потому что это не в интересах Ватикана. Заявления Ватикана относительно "преследования" православных в Украине - это тоже недружественные шаги. В Ватикане прекрасно понимают, что никакого преследования православных в Украине нет. Они прекрасно знают, что Россия использует свою церковь в войне. Папа однозначно играет на стороне РФ", - подчеркнул Ковалев.