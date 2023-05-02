Папа Римский не отказался от старых своих привычек любить российские деньги, - религиовед Ковалев
Религиовед, историк, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев отметил, что Папа Римский играет на стороне РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Папа Франциск в свое время был членом южноамериканской организации коммунистов-христиан, которую финансировало КГБ. И став Папой Римским он не отказался от своих старых привычек любить Россию и российские деньги. Встреча с Илларионом в Будапеште - это свидетельство того, что Папа Римский и официальный не верят в победу Украины, не верят в Вооруженные Силы Украины. Если бы Папа Римский вырыл в победу ВСУ, то молился бы за ВСУ и благословлял на справедливую войну против российских оккупантов", - подчеркнул Ковалев.
По словам религиоведа, в Ватикане знают, что Россия использует свою церковь в войне.
"Ватикан пытается убийцу примирить с жертвой. Папа Римский откровенно говорит, что Украине нужно примириться с РФ. Папа работает в интересах Ватикана. Ватикан был против предоставления Томоса православной церкви Украины, потому что это не в интересах Ватикана. Заявления Ватикана относительно "преследования" православных в Украине - это тоже недружественные шаги. В Ватикане прекрасно понимают, что никакого преследования православных в Украине нет. Они прекрасно знают, что Россия использует свою церковь в войне. Папа однозначно играет на стороне РФ", - подчеркнул Ковалев.
- Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию встретился с митрополитом Будапештским и Венгерским, бывшим главой Отдела внешних связей Московской патриархии Илларионом (Алфеевым), против которого в Украине введены санкции. Также понтифик пообщался с украинскими беженцами
- Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы положить конец конфликту между РФ и Украиной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей
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