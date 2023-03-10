Об этом говорится в публикации Vatican News .

Папа Римский назвал войну в Украине "мировой", объяснив, что все великие государства вовлечены в этот конфликт.

"Никто не может сказать, что это не во всем мире", – подчеркнул Франциск.

Он напомнил, что все еще готов говорить с Путиным, о чем сообщал еще в начале полномасштабного вторжения.

"Он (Путин, - ред.) – образованный человек. На второй день войны я пошел в российское посольство при Святом Престоле, чтобы сказать, что я готов поехать в Москву, если Путин даст мне возможность для переговоров. Лавров написал мне спасибо, но сейчас не время. Путин знает, что я доступен", – сказал Франциск.

При этом Папа Римский отметил, что Путин руководствуется имперскими амбициями.

"Для империи свойственно ставить нации на второй план", – сказал Франциск.