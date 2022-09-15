Папа Римский назвал поставки оружия Украине морально приемлемыми для самообороны
Франциск II считает "морально приемлемым" снабжение странами Запада оружия для Украины, которая дает отпор полномасштабному вторжению России
Об этом Понтифик заявил на пресс-конференции в итоге саммита религиозных лидеров в Казахстане.
"Это – политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности", – сказал Папа Римский.
"Самооборона – не только законная, но и является проявлением любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит этого. Те, кто защищают – любят", – добавил Франциск.
Он уточнил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его "намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие, или избавиться от оружия, которое не нужно".
Что касается возможных переговоров Украины и России, то Папа Римский акцентировал внимание на сложностях диалога, но "отвергать его не следует".
"Я бы не исключал диалог с любым государством, которое находится в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести и такой диалог. Приходится, хотя, возможно, не хочется", – сказал он.
- 15 сентября Папа Римский Франциск в Казахстане призвал не привыкать к войне и сказал, что думает о "дорогой Украине".
- 13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан, чтобы поучаствовать во встрече мировых религиозных лидеров.
- В августе Папа Римский заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".
- Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш подверг критике Папу Римского за его заявления о Дугине, а МИД Украины даже вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Понтифика.
- Несмотря на то, что в начале августа Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом, врач не рекомендует Франциску ехать в Украину и Россию из-за состояния здоровья.
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