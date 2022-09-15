Об этом Понтифик заявил на пресс-конференции в итоге саммита религиозных лидеров в Казахстане.

"Это – политическое решение, которое может быть нравственным, морально приемлемым, если оно принимается в условиях нравственности", – сказал Папа Римский.

"Самооборона – не только законная, но и является проявлением любви к родине. Тот, кто себя не защищает, кто не защищает ничего, не любит этого. Те, кто защищают – любят", – добавил Франциск.

Он уточнил, что безнравственным решение о поставках оружия может стать тогда, если его "намерение – провоцировать еще больше войны или продать оружие, или избавиться от оружия, которое не нужно".

Что касается возможных переговоров Украины и России, то Папа Римский акцентировал внимание на сложностях диалога, но "отвергать его не следует".

"Я бы не исключал диалог с любым государством, которое находится в состоянии войны, даже если это агрессор… Иногда приходится вести и такой диалог. Приходится, хотя, возможно, не хочется", – сказал он.

15 сентября Папа Римский Франциск в Казахстане призвал не привыкать к войне и сказал, что думает о "дорогой Украине".

13 сентября Папа Римский прибыл в Казахстан, чтобы поучаствовать во встрече мировых религиозных лидеров.

В августе Папа Римский заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш подверг критике Папу Римского за его заявления о Дугине, а МИД Украины даже вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Понтифика.

Несмотря на то, что в начале августа Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом, врач не рекомендует Франциску ехать в Украину и Россию из-за состояния здоровья.

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