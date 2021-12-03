Папа Римский назначил архиепископа УГКЦ в Дикастерию по делам коммуникации

Об этом сообщает пресс-служба Секретариата Синода епископов УГКЦ.



Кроме митрополита Бориса Гудзяка, в Дикастерию по делам коммуникации назначен кардинал Мауро Гамбетти, два архиепископа, епископа и монахиня Натали Бекар, заместитель Секретаря Синода епископов.



Дикастерию по коммуникациям основал Папа Франциск 27 июня 2015 года.



На эту структуру возложена задача полной реорганизации всей коммуникационной системы Святого Престола. В ней под одним руководством объединены все источники коммуникаций Святого Престола и города-государства Ватикан.



Частями новой дикастерии является официальный сайт Святого Престола www.vatican.va, пресс-служба Святого Престола, информационный поток Vatican News, ежедневная газета L'Osservatore Romano, издательство и другие медиаресурсы Ватикана.



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