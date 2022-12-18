Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию ABC .

Франциск сказал, что передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, занимавшему тогда должность госсекретаря Ватикана.

"Я подписал и сказал ему: "В случае, если я не смогу по состоянию здоровья или еще чего-нибудь, вот мое заявление об отставке. У них оно уже есть". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передал его, но я передал его ему, когда он был государственным секретарем", - сказал он.

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Понтифик добавил, что он предполагает, что прелат, сейчас выполняющий роль второго лица Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь имеет эту письменную инструкцию.