Папа Римский написал прошение об отставке в случае ухудшения состояния здоровья
Папа Римский Франциск вскоре после избрания понтификом в 2013 году написал заявление об отставке на случай, если проблемы со здоровьем помешают ему выполнять свои обязанности
Об этом он рассказал в интервью испанскому изданию ABC .
Франциск сказал, что передал записку кардиналу Тарчизио Бертоне, занимавшему тогда должность госсекретаря Ватикана.
"Я подписал и сказал ему: "В случае, если я не смогу по состоянию здоровья или еще чего-нибудь, вот мое заявление об отставке. У них оно уже есть". Я не знаю, кому кардинал Бертоне передал его, но я передал его ему, когда он был государственным секретарем", - сказал он.
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Понтифик добавил, что он предполагает, что прелат, сейчас выполняющий роль второго лица Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, теперь имеет эту письменную инструкцию.
- 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
- При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.
- Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
- Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
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