Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Папы.

"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, чрезвычайно актуально в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие христиане воюют друг с другом", - сказал Папа.

Он назвал войну противостоянием христиан друг против друга.

Папа заявил к России, что все должны "признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус".

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина, но отказался говорить о "добре и зле" в контексте войны России против Украины. Также он предположил, что войну могли "спровоцировать" или не смогли ее предотвратить, намекнув на ответственность НАТО.

29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу. Он также рассказал о своих неутомимых молитвах о скорейшем завершении войны и призвал всех продолжать молиться за мир.

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