Папа Римский косвенно обвинил РФ в экспансионизме и империализме
Папа Франциск в четверг косвенно обвинил Россию в "вооруженном завоевании, экспансионизме и империализме" в Украине, назвав войну "жестокой, бессмысленной и агрессивной"
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова Папы.
"Примирение между разделенными христианами, как средство содействия миру между народами, находящимися в конфликте, чрезвычайно актуально в эти дни, поскольку наш мир разрушен жестокой и бессмысленной агрессивной войной, в которой многие христиане воюют друг с другом", - сказал Папа.
Он назвал войну противостоянием христиан друг против друга.
Папа заявил к России, что все должны "признать, что вооруженное завоевание, экспансионизм и империализм не имеют ничего общего с царством, которое провозгласил Иисус".
Ранее Папа Римский Франциск заявил, что не поддерживает президента страны-агрессора Владимира Путина, но отказался говорить о "добре и зле" в контексте войны России против Украины. Также он предположил, что войну могли "спровоцировать" или не смогли ее предотвратить, намекнув на ответственность НАТО.
- 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу. Он также рассказал о своих неутомимых молитвах о скорейшем завершении войны и призвал всех продолжать молиться за мир.
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