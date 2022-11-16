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Папа Римский, комментируя ракетные удары 15 ноября, попросил Бога "поспешить" прекратить войну в Украине

16 ноября, 2022 среда
16:23
война с Россией

Папа Римский Франциск осудил ракетные удары по Украине 15 ноября

Свое мнение по поводу варварских обстрелов Украины он высказал во время выступления на общей аудиенции на площади Святого Петра, пишет Reuters.

Понтифик попросил Бога "поспешить" прекратить войну.

"Я с болью и беспокойством узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, повлекшей гибель людей и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры", — сказал Франциск, однако о ракете, упавшей на территории Польши, не упомянул.

"Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", – добавил он.

Также Папа Римский отметил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите: "Поспеши, Господи".

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