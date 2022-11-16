Папа Римский, комментируя ракетные удары 15 ноября, попросил Бога "поспешить" прекратить войну в Украине
Папа Римский Франциск осудил ракетные удары по Украине 15 ноября
Свое мнение по поводу варварских обстрелов Украины он высказал во время выступления на общей аудиенции на площади Святого Петра, пишет Reuters.
Понтифик попросил Бога "поспешить" прекратить войну.
"Я с болью и беспокойством узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, повлекшей гибель людей и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры", — сказал Франциск, однако о ракете, упавшей на территории Польши, не упомянул.
"Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", – добавил он.
Также Папа Римский отметил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите: "Поспеши, Господи".
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.39
- Актуальное
- Важное