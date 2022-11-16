Свое мнение по поводу варварских обстрелов Украины он высказал во время выступления на общей аудиенции на площади Святого Петра, пишет Reuters.

Понтифик попросил Бога "поспешить" прекратить войну.

"Я с болью и беспокойством узнал о новой и еще более жестокой ракетной атаке на Украину, повлекшей гибель людей и повреждение значительной части гражданской инфраструктуры", — сказал Франциск, однако о ракете, упавшей на территории Польши, не упомянул.

"Молимся, чтобы Господь обратил сердца тех, кто все еще делает ставку на войну, и чтобы стремление к миру воцарилось в мученической Украине, чтобы избежать эскалации и открыть путь к прекращению огня и диалогу", – добавил он.

Также Папа Римский отметил: "Мы можем молиться за Украину, говоря, если хотите: "Поспеши, Господи".

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ривне, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

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