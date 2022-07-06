Папа Римский хочет предоставить женщинам право голоса при назначении епископов
Папа Римский Франциск заявил, что хочет предоставить женщинам больше должностей высшего уровня в Святом Престоле и назначить женщин в комитет Ватикана, который помогает ему выбирать епископов мира
Об этом сообщает Reuters.
Согласно новой конституции центральной администрации Святого Престола, которая вступила в силу в прошлом месяце, любой крещенный католик, включая мирян и мирянок, может возглавить большинство департаментов Ватикана.
"Я готов предоставить (женщинам – ред.) такую возможность", - сказал папа Франциск во время интервью, в котором обсуждалась новая конституция центральной администрации.
Понтифик напомнил, что в прошлом году впервые назначил женщину – сестру Раффаэллу Петрини – на вторую должность губернатора Ватикана.
"Две женщины будут впервые назначены в комитет по избранию епископов в Конгрегации по делам епископов", – заявил Папа.
Как передает Reuters, этот шаг, который еще не был официально объявлен, очень важен, поскольку женщины впервые будут иметь право голоса при назначении епископов мира, которые все являются мужчинами.
Отвечая на вопрос, какой департамент Ватикана может возглавить мирянин или мирянка, Франциск предположил, что они могут включать департамент католического образования и культуры и Апостольскую библиотеку. В настоящее время их также возглавляют священнослужители-мужчины.
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