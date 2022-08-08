Папа Римский хочет подтвердить близость с Украиной визитом в страну, - посол Украины в Ватикане Юраш
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш сообщил, что 6 августа состоялась широкоформатная неформальная встреча с Папой Римским, которая затронула многие аспекты
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"В рамках общения, Папа в очередной раз отметил, что он очень близок к Украине и хочет подтвердить эту близость посетив страну. Это желание отсрочено и определяется физическими обстоятельствами, в которых сейчас Папа", - отметил Юраш.
Посол Украины в Ватикане также добавил, что Папа не может определить дату визита в Украину.
"У Папы ограничены возможности его передвижения. Именно сейчас он не может определить дату, когда сможет выдержать физические нагрузки, связанные с визитом в Украину. Когда мы говорим о поездке в Украину, то надо менять различные виды транспорта, которые будут тяжелыми для Папы. Он хочет завершить реабилитационный процесс, услышать мнение врачей, которые отметят время и возможность его путешествия в Украину", - объяснил Юраш.
- Напомним, нынешний Папа Римский Франциск придерживается точки зрения на агрессию России как двусторонний конфликт. К тому же он говорит, что страны НАТО якобы "могли спровоцировать Путина" напасть на Украину.
- 30 июля глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что восприятие и оценка вторжения РФ в Украину как якобы двустороннего конфликта не соответствует истине и мешает правильно оценивать события. "Я считаю, что нужно прекратить говорить о конфликте, следует говорить о военных преступлениях в Украине. Надо прекратить попытки понять или защищать интересы агрессора или быть посредниками между интересами агрессора и жертвы. Нулевая толерантность к применению насилия!" – подчеркнул предстоятель УГКЦ.
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