Папа Римский извинился перед православными за ошибки католиков

Об этом сообщает Vatican News .

Папа Франциск принес извинения во время встречи с Блаженнейшим Иеронимом, архиепископом Афин и всей Эллады. По его словам, действия и решения, не имеющие ничего общего с Иисусом и с Евангелием, были продиктованы жаждой прибыли и власти и стали причиной разделения между христианами.

"Со стыдом признаю – в отношении католической церкви – что действия и решения, которые немного или совсем ничего общего не имеют с Иисусом и с Евангелием, продиктованы прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение. Таким образом, мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу распределениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность снова попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками", - сказал Папа Римский.