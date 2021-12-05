Папа Римский извинился перед православными за ошибки католиков
Во время визита в Грецию Папа Римский Франциск извинился перед православными за ошибки, допущенные католической церковью
Об этом сообщает Vatican News .
Папа Франциск принес извинения во время встречи с Блаженнейшим Иеронимом, архиепископом Афин и всей Эллады. По его словам, действия и решения, не имеющие ничего общего с Иисусом и с Евангелием, были продиктованы жаждой прибыли и власти и стали причиной разделения между христианами.
"Со стыдом признаю – в отношении католической церкви – что действия и решения, которые немного или совсем ничего общего не имеют с Иисусом и с Евангелием, продиктованы прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение. Таким образом, мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу распределениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность снова попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками", - сказал Папа Римский.
- Напомним, 12 сентября Папа Римский Франциск во время визита в Будапешт встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.2
Покупка 27.2Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.63Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное