Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине

Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине

1 мая, 2023 понедельник
10:50
Мир

Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы положить конец конфликту между РФ и Украиной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей

Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает Reuters .

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – сказал он журналистам после трехдневного визита в Венгрию .

"Я думаю, что мир всегда достигается путем открывания каналов. Вы никогда не можете достичь мира через закрывание... Это нелегко", – добавил Папа Римский.

Он напомнил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", – сказал Франциск.

  • 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
Новости
Украина
Война с Россией
Читайте также:
Світлана Тихановська
29 апреля, 2023 суббота
"Мест в самолете не хватит на всех". Тихановская обратилась к силовикам Лукашенко
Дмитро Медведєв
29 апреля, 2023 суббота
Медведев рассказал, какими будут "акты возмездия" РФ за попытку Украины вернуть Крым
Російський обстріл, вибух, Сумщина
30 апреля, 2023 воскресенье
Россия обстреляла более 10 частных домов в Сумской области. За день прогремело 170 взрывов
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.41
    Покупка 37.41
    Продажа 38.05
  • EUR
    Покупка 40.92
    Продажа 41.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
1 мая
11:26
С 1 мая водителям можно не включать днем ближний свет фар за пределами населенных пунктов
11:14
Обновлено
В результате ракетной атаки на Павлоград на Днепропетровщине пострадали 34 человека, среди них дети
11:04
Россия держит в Черном море два ракетоносителя с 8 "калибрами"
10:38
Эксклюзив
Ахтем Чийгоз
"Отправляют координаты феодосийской нефтебазы, ждут подарков": Чийгоз о реакции жителей Крыма на взрывы в Севастополе
10:34
Пентагон
Пентагон заключил контракт с Lockheed Martin на 126 самолетов F-35
10:27
Инфографика
Курс валют в первый день мая: евро подешевел
10:25
ВСУ на Лиманском направлении взяли в плен 10 оккупантов
10:16
Эксклюзив
К разбору завалов в Умани привлекали 30 единиц техники и более 150 спасателей, - пресс-секретарь ДСНС
10:14
В суд направили обвинительный акт против экс-нардепа Волошина, подозреваемого в госизмене
10:08
В ЮАР предупредили Кремль, что арестуют Путина, если он прилетит на саммит БРИКС, - СМИ
10:04
OPINION
"План Макрона" в игре
09:48
Артиллерия, авиация, БПЛА: российские террористы ударили 47 раз по гражданской инфраструктуре Запорожья
09:41
Эксклюзив
Офицеры армии РФ в Крыму используют ротацию, чтобы навсегда сменить место прохождения службы, - Гуменюк
09:35
"Сотни километров траншей": Британская разведка рассказала, где РФ интенсивнее всего готовится к обороне
09:30
С начала суток российские военные обстреляли 5 громад Сумщины
09:30
В КНДР раскритиковали соглашение между США и Южной Кореей о противодействии ядерной угрозе
09:28
Эксклюзив
Сегодня над Киевщиной была сбита экспериментальная ракета Х-101, - Згурец
09:09
Последние трое суток доказали, что РФ не готова к контрнаступлению Украины, - CNN
09:05
Оккупанты впервые перекидывают танки Т-90 в направлении Бердянска через Мариуполь, - Андрющенко
08:32
За сутки враг 39 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, трое ранены
08:24
Инфографика
Семь артсистем, 3 бронемашины и 450 солдат: что потеряла РФ за сутки войны
08:18
путин шойгу автомат
"Повторяет действия Сталина": ISW проанализировал кадровую политику Путина в армии с начала полномасштабной войны против Украины
08:06
OPINION
Почему умер "бессмертный полк"?
07:22
Ночная российская атака: ВСУ сбили 15 из 18 крылатых ракет
07:20
На восстановление Харькова понадобится $9,5 млрд, - мэр
07:18
Силы обороны Украины за сутки отразили более 36 атак РФ и держат оборону в Бахмуте и Марьинке, - Генштаб ВСУ
06:29
SpaceX запустила на орбиту спутник весом 6,7 тонны
06:15
Эрдоган
Разведка Турции ликвидировала лидера "ИГИЛ" в Сирии, - Эрдоган
05:48
Турция на несколько часов закрывала проход через Босфор из-за аварии сухогруза
00:51
В Черном море находятся 11 военных кораблей РФ, в том числе два ракетоносителя
00:40
Лубинец посоветовал украинцам на временно оккупированных территориях брать паспорта РФ
00:19
Аналитика
Сергей Згурец
Украинцам не следует ожидать такого контрнаступления, как в Херсонской и Харьковской областях, важно уничтожить потенциал врага. Колонка Сергея Згурца
2023, воскресенье
30 апреля
23:53
РФ трижды за вечер обстреляла Сумщину: поврежден дом
23:14
Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы, - мэр Мелитополя Федоров
22:49
Россияне обстреляли пожарную часть в Орехове Запорожской области
22:24
В Ирпене открыли мурал, посвященный Бахмуту
21:50
Обсудили сценарии контрнаступления: Залужный встретился с главнокомандующим силами НАТО в Европе
21:21
Из Кизомыса на Херсонщине эвакуировали всех детей
20:52
Около 30 приходов: россияне днем били по Сумщине и Черниговщине
20:20
РФ дважды за день обстреляла Никополь: один человек погиб, еще два пострадали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV