Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине
Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы положить конец конфликту между РФ и Украиной, а также для возвращения депортированных оккупантами украинских детей
Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает Reuters .
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – сказал он журналистам после трехдневного визита в Венгрию .
"Я думаю, что мир всегда достигается путем открывания каналов. Вы никогда не можете достичь мира через закрывание... Это нелегко", – добавил Папа Римский.
Он напомнил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
"Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", – сказал Франциск.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
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