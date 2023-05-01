Об этом сообщил Папа Римский Франциск, передает Reuters .

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", – сказал он журналистам после трехдневного визита в Венгрию .

"Я думаю, что мир всегда достигается путем открывания каналов. Вы никогда не можете достичь мира через закрывание... Это нелегко", – добавил Папа Римский.

Он напомнил, что говорил о ситуации в Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

"Мы говорили обо всем этом. Всех интересует путь к миру", – сказал Франциск.