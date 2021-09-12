Папа Римский Франциск встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем
Папа Римский Франциск во время визита в Будапешт встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем
Об этом сообщает Vatican News .
В столице Венгрии Папа Франциск провел Святую Мессу, которой завершился 52-й международный евхаристический конгресс. На богослужении присутствовали представители власти Венгрии и различных конфессий, в том числе и Вселенский патриарх Варфоломей, с которым Папа Римский пообщался.
Папа Франциск также в воскресенье, 12 сентября, провел встречи с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии и имел отдельную встречу с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.
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Напомним, 11 июля, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции.
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