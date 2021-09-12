Папа Римский Франциск встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом сообщает Vatican News .

В столице Венгрии Папа Франциск провел Святую Мессу, которой завершился 52-й международный евхаристический конгресс. На богослужении присутствовали представители власти Венгрии и различных конфессий, в том числе и Вселенский патриарх Варфоломей, с которым Папа Римский пообщался.

Папа Франциск также в воскресенье, 12 сентября, провел встречи с президентом Венгрии Яношем Адером и премьер-министром Виктором Орбаном, с епископами Венгрии и имел отдельную встречу с представителями других христианских конфессий и еврейских общин.

Напомним, 11 июля, Папа Римский Франциск впервые появился на публике после перенесенной операции.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb