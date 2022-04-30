Папа Римский Франциск трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей из Мариуполя, - Il Messaggero

Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero .



"За эти 60 дней конфликта Папа Франциск трижды пытался применить свое моральное влияние на кремль, пытаясь помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе. Но Россия трижды давала понять Ватикану, что не гарантирует безопасность", - говорится в сообщении.



Сообщается, что обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана.

Переговоры велись через прямые сообщения и через московскую патриархию.

"Для Ватикана, безусловно, это очередное разочарование, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь спасения мирным жителям, обессилевшим за два месяца войны", - пишет итальянское издание.

Известно, что первая попытка эвакуации людей из Мариуполя планировалась на конец марта, вторая – накануне Пасхи.



Сообщается, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей с Азовстали.

"Я пессимист, однако мы должны работать на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины", – прокомментировал кардинал Пьетро Паролин.