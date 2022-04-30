Папа Римский Франциск трижды обращался к властям России с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей из Мариуполя, - Il Messaggero
Глава католической церкви трижды обращался к Путину по поводу эвакуации мирных жителей, укрывающихся от российских обстрелов на заблокированном заводе "Азовсталь"
Об этом сообщает итальянская газета Il Messaggero .
"За эти 60 дней конфликта Папа Франциск трижды пытался применить свое моральное влияние на кремль, пытаясь помочь создать гуманитарный коридор в Мариуполе. Но Россия трижды давала понять Ватикану, что не гарантирует безопасность", - говорится в сообщении.
Сообщается, что обсуждалась даже идея эвакуации людей на корабле с флагом Ватикана.
Переговоры велись через прямые сообщения и через московскую патриархию.
"Для Ватикана, безусловно, это очередное разочарование, поскольку Папа до последнего надеялся, что сможет гарантировать путь спасения мирным жителям, обессилевшим за два месяца войны", - пишет итальянское издание.
Известно, что первая попытка эвакуации людей из Мариуполя планировалась на конец марта, вторая – накануне Пасхи.
Сообщается, что теперь в Ватикане пессимистично относятся к дальнейшим попыткам организовать эвакуацию людей с Азовстали.
"Я пессимист, однако мы должны работать на этом поле дипломатии и многосторонности, иначе война будет продолжать пожирать детей Украины", – прокомментировал кардинал Пьетро Паролин.
- Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.
- 2 апреля Папа Римский заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину .
- 3 апреля Папа Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину .
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