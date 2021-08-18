Папа Римский Франциск призвал людей прививаться от COVID-19

Об этом сообщает Радио Свобода .



"Слава Богу и работе многих, теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19", - заявил понтифик.

Папа Римский считает, что вакцинация - действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге.

"Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви", - добавил Франциск.



Папа прошел курс вакцинации в марте.

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По состоянию на утро 18 августа в мире на заразились коронавируса более 209 млн человек. Выздоровели 187600000. Количество летальных случаев возросло до почти 4400000 человек.