Папа Римский Франциск призвал людей прививаться от COVID-19
Папа Римский Франциск призвал делать прививки от коронавируса
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Слава Богу и работе многих, теперь у нас есть вакцины, которые защищают нас от COVID-19", - заявил понтифик.
Папа Римский считает, что вакцинация - действенный способ продвижения общего блага и заботы друг о друге.
"Я молю Бога, чтобы каждый мог внести свою маленькую песчинку, свой собственный маленький жест любви", - добавил Франциск.
Папа прошел курс вакцинации в марте.
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