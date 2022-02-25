Папа Римский Франциск пришел в посольство РФ выразить обеспокоенность войной с Украиной

Об этом сообщает пресс-служба главы Католической церкви.



В сообщении говорится, что визит длился более 30 мин.



В то же время Associated Press назвала этот папский жест "не имеющим недавнего прецедента".



"Обычно Папы принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол предполагал бы, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал посла. Для Франциска, главы государства Ватикан, решение покинуть город-государство, обнесенное стенами, и поехать на небольшое расстояние в российское посольство при Святом Престоле было признаком его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с просьбой положить конец этому", - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb