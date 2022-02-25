Папа Римский Франциск пришел в посольство РФ выразить обеспокоенность войной с Украиной
В пятницу, 25 февраля, Папа Римский Франциск совершил визит в посольство Российской Федерации в Ватикане, чтобы выразить обеспокоенность из-за войны в Украине
Об этом сообщает пресс-служба главы Католической церкви.
В сообщении говорится, что визит длился более 30 мин.
В то же время Associated Press назвала этот папский жест "не имеющим недавнего прецедента".
"Обычно Папы принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол предполагал бы, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал посла. Для Франциска, главы государства Ватикан, решение покинуть город-государство, обнесенное стенами, и поехать на небольшое расстояние в российское посольство при Святом Престоле было признаком его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с просьбой положить конец этому", - говорится в сообщении.
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