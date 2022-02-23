Папа Римский Франциск объявил день поста за мир для Украины
Папа Римский Франциск обеспокоен ухудшением ситуации, что усилило угрозу миру в Украине и мире, и предлагает провести день поста за мир 2 марта
Об этом он заявил в конце всеобщей аудиенции, передает Vatican News.
"Ощущаю глубокую боль в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине", - сказал Папа.
Он отметил, что, несмотря на дипломатические усилия последних недель, разворачиваются все более тревожные сценарии.
"Как и я, многие люди во всем мире чувствуют тревогу и обеспокоенность. Миру всех снова угрожают частные интересы. Хочу обратиться к ответственным в политической сфере, чтобы они провели серьезный экзамен совести перед Богом, который есть Богом мира, а не войны, Отцом всех, а не только некоторых, который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами. Прошу все привлеченные стороны, чтобы воздержались от любых действий, которые могут вызвать еще большее страдание населения, дестабилизируя сосуществование между народами и дискредитируя международное право", - подчеркнул Папа Франциск.
Он также обратился ко всем, верующим и неверующим.
"Иисус научил нас, что на дьявольские наседания, на дьявольское насилие следует отвечать Божьим оружием: молитвой и постом. Призываю всех провести 2 марта, в Пепельную среду, день поста за мир. Особенно призываю верующих, чтобы в этот день они упорно посвятили себя молитве и посту. Пусть же Царица мира убережет мир от безумия войны", - добавил понтифик.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР".
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