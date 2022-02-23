Папа Римский Франциск объявил день поста за мир для Украины

Об этом он заявил в конце всеобщей аудиенции, передает Vatican News.



"Ощущаю глубокую боль в сердце из-за ухудшения ситуации в Украине", - сказал Папа.



Он отметил, что, несмотря на дипломатические усилия последних недель, разворачиваются все более тревожные сценарии.



"Как и я, многие люди во всем мире чувствуют тревогу и обеспокоенность. Миру всех снова угрожают частные интересы. Хочу обратиться к ответственным в политической сфере, чтобы они провели серьезный экзамен совести перед Богом, который есть Богом мира, а не войны, Отцом всех, а не только некоторых, который хочет, чтобы мы были братьями, а не врагами. Прошу все привлеченные стороны, чтобы воздержались от любых действий, которые могут вызвать еще большее страдание населения, дестабилизируя сосуществование между народами и дискредитируя международное право", - подчеркнул Папа Франциск.



Он также обратился ко всем, верующим и неверующим.



"Иисус научил нас, что на дьявольские наседания, на дьявольское насилие следует отвечать Божьим оружием: молитвой и постом. Призываю всех провести 2 марта, в Пепельную среду, день поста за мир. Особенно призываю верующих, чтобы в этот день они упорно посвятили себя молитве и посту. Пусть же Царица мира убережет мир от безумия войны", - добавил понтифик.

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