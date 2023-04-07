Об этом пишет Mirror .

"Секс - это одна из прекраснейших вещей, которые Бог дал человеку", - сказал Папа Римский.

В то же время мастурбацию он не одобряет.

"Сексуальное самовыражение - это богатство. Поэтому все, что отвлекает от настоящего сексуального самовыражения, умаляет вас и истощает это богатство", - сказал Франциск.

Папа Римский пообщался с дюжиной заключенных, объяснив, что Бог заботится обо всех, даже о тех, кто находится в маргинальной части общества.

"Иисус омывал ноги всем", - напомнил Франциск.

Он вымыл ноги заключенным, вытер их белым полотенцем и поцеловал.