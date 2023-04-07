Папа Римский Франциск назвал секс "одной из прекрасных вещей, которые Бог дал человеку"
В Чистый четверг Папа Римский Франциск омыл и вытер ноги заключенным римской тюрьмы для несовершеннолетних. При этом он рассказал, что думает о сексе и мастурбации
Об этом пишет Mirror .
"Секс - это одна из прекраснейших вещей, которые Бог дал человеку", - сказал Папа Римский.
В то же время мастурбацию он не одобряет.
"Сексуальное самовыражение - это богатство. Поэтому все, что отвлекает от настоящего сексуального самовыражения, умаляет вас и истощает это богатство", - сказал Франциск.
Папа Римский пообщался с дюжиной заключенных, объяснив, что Бог заботится обо всех, даже о тех, кто находится в маргинальной части общества.
"Иисус омывал ноги всем", - напомнил Франциск.
Он вымыл ноги заключенным, вытер их белым полотенцем и поцеловал.
- Ранее Папа Римский Франциск заявлял, что гомосексуализм не преступление.
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