Папа может приехать в любой день. Кулеба рассказал о важности визита Франциска в Украину
Приезд Папы Римского будет сильным моментом вдохновения и поддержки и позволит ему лучше понять причины войны
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрия Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.
"Мы очень ждем Папы и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит – настолько важен этот визит для нас, украинцев", — сказал глава МИД.
"Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это бы позволило найти дополнительные способы его вовлечения в прекращение этой войны или решения тех, или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной», – отметил министр.
Глава украинской дипломатии добавил, что главным является сам визит Папы в Украину, и нет смысла делать связи Москва — Киев или Киев — Москва.
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