Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрия Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона.

"Мы очень ждем Папы и напоминаем нашим коллегам в Ватикане, что приглашение остается открытым. Он может приехать в любой день. Мы готовы даже подстроиться под его визит – настолько важен этот визит для нас, украинцев", — сказал глава МИД.

Кулеба отметил, что у Папы есть миллионы верующих на территории Украины, и это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцам, которые несут на своих плечах бремя и страдания войны.

"Во-вторых, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике, и я думаю, что он бы лучше понял причины этой войны, увидел своими глазами страдания. Это бы позволило найти дополнительные способы его вовлечения в прекращение этой войны или решения тех, или иных гуманитарных вопросов, созданных этой войной», – отметил министр.

Глава украинской дипломатии добавил, что главным является сам визит Папы в Украину, и нет смысла делать связи Москва — Киев или Киев — Москва.

5 июля религиовед Людмила Филиппович в эфире Эспрессо рассказала, что на позицию и поведение Папы Римского влияет правительство Ватикана, которое имеет мощное пророссийское лобби.

4 июля Папа Римский объявил о намерении посетить Москву и Киев.

22 марта президент Владимир Зеленский призвал Папу Римского Франциска стать посредником в установлении мира в Украине.

2 апреля Папа Франциск заявил, что рассматривает возможность совершить визит в Украину.

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