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Обзор

Папа молился за мир, но так и не упомянул об Украине, а Черное море превращается в линию фронта. Акценты мировых СМИ 6 августа

Андриана Стахив
6 августа, 2023 воскресенье
11:11
Мир про Украину

В фокусе международных изданий оказалась молитва Папы Франциска за мир, в которой он не назвал Украину, а Черное море превращается в линию фронта, этому свидетельство украинские беспилотники, поразившие 2 российских корабля за два дня

На таких темах акцентируют международные издания на утро 6 августа.

Папа не вспомнил Украину в своей молитве о мире

На Всемирных днях молодежи Папа Франциск молился за мир, сначала было обещание, что это будет молитва о мире в Украине, однако название страны так и не прозвучало в его молчаливой молитве.

Тем временем украинская молодежь, также прибывшая из паломничества в Португалию в эти дни. А сотни паломников из других стран останавливались, чтобы обнять своих украинских ровесников, стоявших на небольшом холме, держа сине-желтые флаги, одетые в черные рубашки с лицами детей, погибших во время российского вторжения в Украину.

"Так многие люди выражают нам поддержку", – цитирует The New York Times 17-летнюю Анастасию Коваль, которая плакала, когда ее обнимали молодые католики из Португалии, Испании, Италии, США и многих других стран. Священник остановился, чтобы вытереть ее слезы. Девушка добавила, что вместо этого поддержки от Папы нет.

"Отказавшись назвать Россию агрессором в начале войны, Папа Франциск неоднократно выражал солидарность с украинским народом, даже называя его "мучеником". Но его методы достижения мира, в частности тайная миссия, озадачившая украинских чиновников, - подчеркивает NYT, - и нежелание полнее осудить Россию и Владимира Путина – обеспокоили многих украинских католиков, приехавших на этой неделе на большую встречу католической молодежи со всего мира».

Перед поездкой в Фатиму в центральной Португалии, Ватикан заявил, что Папа Франциск будет молиться там за мир в Украине и мире, привлекая внимание к российскому вторжению. Однако после молчаливой молитвы перед городской святыней и статуей Девы Марии он не вспомнил о молитве о мире или Украине, а повторил свою центральную речь на Всемирных Днях Молодежи о том, что в церкви есть место для всех.

"Папа сказал ровно "ничего", – говорит преподобный Роман Демуш, возглавляющий отдел молодежного служения в УГКЦ. – Война должна заставить нас кричать, а здесь молчание".

Ватикан тем временем заявляет, что Папа "молча молился за мир" и опубликовал в Твиттере по аккаунту Папы его молитву, в которой не называется ни одна страна.

Пятнадцать приехавших на паломничество молодых украинцев встретились с Франциском в посольстве Ватикана в Лиссабоне.

"Но тех, кто надеялся, что он может поддержать их дело на Всемирных днях молодежи, ожидало разочарование, как и в прошлом году, когда Франциск произнес молитву за мир, посвятив Марии и Россию, и Украину, в результате чего многие украинцы почувствовали себя причастными к своим агрессорам", – отмечают в NYT.

Папа Франциск

Фото: reuters

Украинские беспилотники поразили 2 российских корабля за два дня

Черное море становится решающей линией фронта после того, как Москва вышла из зерновой сделки ООН и обстреляла украинские порты, убеждены в Politico. Об этом сигнализирует атака военно-морского беспилотника на российский танкер в Черном море.

"Киев дал сильнейший на сегодняшний день сигнал о том, что он готов нацелиться на важнейшие поставки нефти и топлива из Москвы, – пишет издание. – Битва за господство в Черном море быстро набирает обороты, что имеет огромные последствия для глобальной энергетической и продовольственной безопасности".

Ссылаясь на федеральное агентство морского и речного транспорта России, Politico сообщает, что атакован был нефтехимический танкер SIG. Это судно в собственности санкт-петербургской компании "Транспетрочарт", попавшей под санкции США в 2019 году за поставку авиационного топлива для российских сил в Сирии.

"Напряженность в Черном море растет после того, как в прошлом месяце Россия объявила о выходе из Черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и начала атаковать украинские порты на черноморском побережье и на реке Дунай ракетами, уничтожив десятки тысяч тонн украинского зерна", – отмечает медиа.

Как добавляет Politico, Украина почти никогда прямо не берет на себя прямую ответственность за такие нападения. Однако издание обращает внимание на то, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк ранее сообщал об ответственности за атаки на Крымский мост и тогда же намекнул, что вскоре будет больше подобных атак.

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