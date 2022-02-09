Папа Франциск заявил, что полномасштабная война в Украине станет "безумием"

Об этом он заявил во время общей аудиенции в среду, 9 февраля, сообщает Reuters .



Франциск поблагодарил тех, кто принял участие в Международном дне молитвы за мир в Украине 26 января.



"Давайте и дальше просить у Бога мира, чтобы напряженность и угрозы войны можно было преодолеть путем серьезного диалога", - сказал Папа Римский.



Он выразил надежду, что переговоры в Нормандском формате будут способствовать этому.



"И не забываем. Война – это безумие", - добавил Франциск.



Во вторник, 8 февраля, глава УГКЦ митрополит Святослав Шевчук пригласил Папу Франциска посетить Украину. По его мнению, это будет способствовать миру на фоне угроз с российской стороны.



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