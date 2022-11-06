Папа Франциск заявил, что планировал встретиться с Путиным 25 февраля, но его остановил Лавров
Папа Римский Франциск заявил, что нам намерен встретиться с президентом РФ Путиным 25 февраля, но его остановил глава МИД России Лавров
Об этом передают в Vatican News ссылкой на заявление Папы.
Отмечается, что Папа на следующий день после начала войны поехал в российское посольство, чтобы поговорить с российским послом, который, по словам Папы Франциска, является "добрым человеком".
"Я знаю его уже шесть лет, с тех пор как он приехал. Он является гуманистом. Вспоминаю комментарий, который он тогда мне оставил: " – сказал Папа.
По словам Папа, во время этого разговора он выразил свою готовность уехать в Москву и переговорить с Путиным, если нужно.
"Мне очень вежливо ответил Лавров, мол, спасибо, но в настоящее время этого не нужно", - добавил Папа.
- 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к российскоко-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
- При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.
- Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров .
- Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
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