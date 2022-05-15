Об этом во время сегодняшней он-лайн пресс-конференции сообщили находящиеся на Западе супруги защитников Азовстали, которые недавно встречались с понтификом.

"Он поднялся, очень долго стоял и по взглядам, по жестам было понятно, что он очень эмоционально к нашей проблеме, что он уже в нее давно углублен, понимает о чем речь и мы передали фотографии и два письма и мы спросили есть ли возможность, рассматривал ли он возможность, приехать в Мариуполь, Запорожье для эвакуации наших военных, наших всех ребят, которые там. Он сказал, что в общем общался с кардиналом и он ответил, что это не проблема. Для нас это новое дыхание, как новая надежда", – сказала Екатерина Прокопенко.

В среду, 11 мая, Папа Римский Франциск встретился с супругами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь".

Юлия Федосюк рассказала, что было заметно, как Папа эмоционально относится к этой проблеме.

"Было заметно из того, как он себя вел, как он кивал, что он информационно и эмоционально погружен в это. Он все понимал, все знал. Я так понимаю, что он делал предложения со своей стороны. Проблема, что это должен быть не только Папа, а все, кто имеет хоть какое-то влияние на Путина и в целом на мировую парадигму политическую", - сказала она.

19 марта заместитель мэра города Сергей Орлов сообщил, что Азовсталь в Мариуполе полностью уничтожен вражескими обстрелами.

19 апреля заместитель командира полка "Азов" Святослав Калина (Паламарь) сказал, что россияне сбрасывают территорию Азовстали сверхмощные бомбы и все, что у них есть, кроме ядерного оружия.

28 апреля из-за массовых обстрелов в подвалах завода Азовсталь обрушилась часть помещения полевого госпиталя.

12 мая всех гражданских, которые были на Азовстали с украинскими военными, эвакуировали. Об этом сказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь.

14 мая российские войска с помощью авиации продолжали массированные бомбардировки завода "Азовсталь", где находятся многие раненые украинские защитники.

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