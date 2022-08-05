Об этом сообщает Vatican News.

Встреча прошла перед анонсированной на сентябрь встречей с патриархом Кириллом, который поддерживает войну в Украине и попал под санкции в ряде стран Европы.

Митрополит Антоний включен Ватиканом в список официальных встреч Папы. Однако пока неизвестны детали этой частной аудиенции.

Читайте также: Папа Франциск должен признать Патриархат Украинской греко-католической церкви

В свою очередь агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на заявление отдела внешних церковных связей Московского патриархата, который возглавляет Антоний, что разговор велся на итальянском. В ходе встречи обсуждались "многочисленные вопросы, стоящие на повестке дня православно-католических отношений, в частности в контексте происходящих в мире политических процессов".

1 августа стало известно, что в середине сентября Папа Римский посетит Казахстан по приглашению Токаева.

24 июля Папа Римский заявил, что имеет "большое желание" посетить Украину.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb