Папа Франциск встретился со вторым по влиянию иерархом РПЦ
Папа Римский Франциск встретился с митрополитом Антонием, вторым по влиянию лидером Русской православной церкви
Об этом сообщает Vatican News.
Встреча прошла перед анонсированной на сентябрь встречей с патриархом Кириллом, который поддерживает войну в Украине и попал под санкции в ряде стран Европы.
Митрополит Антоний включен Ватиканом в список официальных встреч Папы. Однако пока неизвестны детали этой частной аудиенции.
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В свою очередь агентство Интерфакс сообщило со ссылкой на заявление отдела внешних церковных связей Московского патриархата, который возглавляет Антоний, что разговор велся на итальянском. В ходе встречи обсуждались "многочисленные вопросы, стоящие на повестке дня православно-католических отношений, в частности в контексте происходящих в мире политических процессов".
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