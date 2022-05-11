Папа Франциск встретился с женами защитников Мариуполя
В среду, 11 мая, Папа Римский Франциск встретился с супругами двух офицеров Азова, которые сейчас находятся на заводе "Азовсталь"
Об этом сообщает ANSA.
Жены азовцев недавно написали понтифику письма о своих мужьях и получили неожиданное приглашение на встречу.
Папа Римский принял жен украинских бойцов, ныне находящихся на Азовстали, в конце своей еженедельной общей аудиенции в среду.
"Будем надеяться, что эта встреча даст нам шанс спасти их жизнь", - сказали женщины.
Как сообщил в твиттер издатель "Медиазоны" Петр Верзилов, присутствовавший на встрече, Папа Римский Франциск встретился в Ватикане с женами бойцов полка "Азов" Екатериной Прокопенко и Юлией Федосюк:
"Это невероятно... Вместе с Катей Прокопенко, женой командира защитников Мариуполя на Азовстали и Юлей Федосюк, женой другого бойца, мы встретились с Папой, чтобы просить его принять участие в судьбе защитников Азовстали".
- Отметим, что начиная с 24 февраля Папа Франциск занял активную позицию, целью которой является установление мира в Украине. О ситуации в нашем государстве он регулярно упоминает во время воскресных проповедей, но отказывается называть Россию виновницей войны. Однако для поиска мира он впервые в истории Ватикана самостоятельно отправился в посольство России, а также провел телефонный разговор с лидером РПЦ Кириллом. Кроме того, он призвал к пасхальному перемирию, которое, к сожалению, не произошло,и обещал посетить Украину.
- Ложкой дегтя в искренних усилиях Понтифика прекратить войну в Украине стало намерение "примирения" Украины и России путем совместного участия представительниц двух народов в предпасхальном крестном ходе.
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