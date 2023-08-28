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Папа Франциск в Петербурге назвал россиян "потомками большой культуры и человечности", МИД Украины отреагировало

28 августа, 2023 понедельник
21:18
Мир

Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками большой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ"

Об этом написал представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко в Facebook.

Отмечается, что во время выступления Франциска перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге 25 августа Папа сказал следующие слова:

"Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи - великой, образованной, великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия. Вы - потомки великой Матери России, шагайте вперед с этим. И благодарю вас — спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими".

Николенко подчеркнул, что именно такой пропагандой "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел.

Спикер также отметил, что великодержавные идеи России не должны звучать от Папы Римского.

"Очень досадно, что русские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз состоит в том, чтобы открыть глаза русской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства", – добавил Николенко.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменкой Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

30 июля Папа Римский Франциск во время воскресной службы в Ватикане обратился с призывом к России возобновить действие Черноморского зернового соглашения, которое позволяло Украине безопасно транспортировать зерно. Зеленский назвал этот призыв важным.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

25 августа Франциск по видеосвязи выступил перед российской молодежью в Санкт-Петербурге и призвал их "сеять зерна примирения".

Россия
Папа Римський Франциск
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