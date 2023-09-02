Папа Франциск в Монголии одобрительно отозвался о завоеваниях Чингисхана

Об этом он заявил 2 сентября 2023 года, во второй день своего пребывания в Монголии, передает прессслужба Ватикана.

"Дал бы Бог, чтобы на земле, опустошенной слишком большим количеством конфликтов, были воссозданы также и сегодня, в уважении к международному праву, условия того, что когда-то было Pax Mongolica, то есть отсутствие конфликтов", - сказал Папа.

Термином Pax Mongolica историки называют завоевание монголов XIII-XIV вв.

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При этом прессслужба понтифика отмечает, что такое заявление он сделал в контексте 860-летия Чингисхана.

"Пусть развеются темные облака войны, чтобы их смело решительное стремление к всеобщему братству, в котором напряженность преодолевается на основе встреч и диалога, и всем гарантируются основополагающие права!", - добавил глава католической церкви.