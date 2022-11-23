Папа Франциск сравнил с Голодомором войну в Украине
Папа Римский Франциск 23 ноября заявил, что украинцы сегодня страдают от "мучений агрессии", и сравнил войну России в Украине с "ужасным геноцидом" 1930-х годов
Папа Франциск, выступая перед тысячами людей на площади Святого Петра на еженедельной всеобщей аудиенции, вспомнил о Голодоморе, от которого погибли миллионы украинцев, передает Радио Свобода.
"В эту субботу отмечается годовщина страшного геноцида Голодомора, искусственно вызванного Сталиным голода 1932-33 годов", – сказал он.
Искусственный голод, устроенный советской властью в 1932-1933 годах в Украине, известен как Голодомор. В ноябре 2006 года Верховная Рада признала его 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Также Голодомор признали геноцидом более 17 стран мира.
Украина со ссылкой на данные научно-демографической экспертизы утверждает, что общее количество человеческих потерь от Голодомора 1932-33 годов составляет около 4 миллионов человек, а потери украинцев в части нерожденных составляют более 6 миллионов.
Память жертв голодоморов в Украине чествуют каждый год в четвертую субботу ноября.
- Напомним, Папа Франциск подтвердил , что Ватикан готов сделать все возможное, чтобы выступить посредником и положить конец войне между Россией и Украиной.
- Папа уже раньше предлагал Ватикан для переговоров о мире в Украине.
- Папа Франциск также осудил последнюю волну ракетных ударов по Украине, призвав к прекращению огня, чтобы предотвратить риск эскалации конфликта, и попросив Бога "спешить" с его прекращением. При этом он снова не упомянул о России.
- Отметим, Папе Франциску после его скандальных заявлений о "гуманизме россиян" передали часть российской мины из Украины, которая в марте уничтожила фасад храма на Киевщине
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