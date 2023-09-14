Того, который "антизападный, антиамериканский, антиколониальный" и т.д. А еще многие постятся мемчики, что Папа это "левак" и все такое.

Эти утверждения делаются на основании того, что по происхождению Хорхе Марио Бергольо, ныне Папа Франциск, является аргентинцем. Поэтому он автоматически записывается в Глобальный Юг с его альтернативой "коллективному Западу".

Друзья! Франциск не является ни выразителем интересов "Глобального Юга", ни "леваком". От слова вообще!

Напомню тем, кому лень читать биографию Понтифика: Хорхе Марио Бергольо в Аргентине считался представителем правого (!) спектра, приближенного к военным и их хунтам. Когда он занимал высокие должности в местной иезуитской иерархии, в 1976 году в Аргентине произошел военный переворот генерала Хорхе Виделы Редондо. Это была классическая права, почти фашистская диктатура, которую Бергольо принял и поддержал, хотя сейчас он это отрицает.

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В так называемой "грязной войне" хунты против оппозиции, по оценкам самих соратников Виделы, были убиты и зверски замучены почти 9 тысяч человек. Для борьбы с оппонентами (не только левыми) Видела использовал парамилитарес и эскадроны смерти. Об этом много написано.

Так вот наш Папа тогда излучал осторожный оптимизм и надежду на "национальное возрождение" Аргентины и связывал с хунтой возвращение в страну традиционных христианских ценностей. А еще известна история о двух священниках-иезуитах, Орландо Йорио и Франсиско Халикс, похищенных парамилитаресом и истязущих в течение пяти месяцев.

После освобождения Орландо Йорио заявил, что в руки военных они попали из-за конфликта со своим начальником Хорхе Бергольо — будущий Папа якобы требовал от них прекратить самовольное посещение трущоб Буэнос-Айреса для помощи бедным, которые выглядели как политический вызов режиму. Потом обычно Франциск все это отрицал и говорил, что запрещал бродить в бедных кварталах, потому что заботился о безопасности монахов.

Исследователи периода диктатуры Виделы говорят, что идеологические концепции католического духовенства того периода, во главе которого стоял Хорхе Марио Бергольо, имели признаки не только традиционалистского христианского фундаментализма, но содержали элементы белого расизма. Не любили попы в Аргентине цветных, выступали против смешанных браков. И отождествляли они себя с "правой альтернативой" с "традиционным Западом", "католическим иберийским ренессансом" и т.д. В США видели в режиме Виделы своего стратегического партнера в Латинской Америке. В начале апреля 1976 года Конгресс США одобрил запрос администрации Форда, написанный Генри Киссинджером, о предоставлении хунти 50 млн дол. помощи в сфере сохранности.

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Конечно, с 1976 года прошло почти полвека. Папа изменился, как и его политические ориентиры. Никто сегодня не может упрекнуть его в открытой симпатии к фашистам. Но "осадочек" виден оставшийся...

Папа Франциск никогда не тяготел к левым, и не беспокоился о проблемах борьбы с неоколониализмом. Не питал он симпатий к антизападным движениям в бывших колониях. Нет у них их и сегодня. Повестка дня того, что называют "Глобальный Юг" и линия, которую проводит Ватикан, лишь в нескольких местах пересекаются, но не тождественны.

Святой Престол стремится к возвращению влияния, участия в глобальной игре как равноправный участник, а не составляющая "коллективного Запада". Этого можно достичь во время разрушения устоявшегося миропорядка. А еще Папа Франциск симпатизирует Путину, потому что видит в нем Виделу своей молодости. "Скрепы" похожи.

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Об авторе: Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества

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