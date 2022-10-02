Об этом сообщило издание Vatican News.

Папа Франциск посвятил свои размышления перед молитвой "Ангел Господень" осуждению агрессии РФ и возможной ядерной угрозы.

"Я расстроен тысячами жертв, особенно среди детей, и большими разрушениями, оставившими без дома многие люди и семьи, неся угрозу холода и голода на больших территориях. Определенные поступки никогда нельзя оправдать! Никогда! Это ужасно, что мир изучает географию Украины через такие названия как Буча, Ирпень, Мариуполь, Изюм, Запорожье и другие местности, ставшие местами невыразимых страданий и страха. Что уж говорить о том, что мир снова стоит перед ядерной угрозой?" - сказал он.

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Он "решительно осудил серьезную ситуацию", которая противоречит принципам международного права и усугубляет угрозу ядерной эскалации, а также призвал Путина прекратить огонь.

"Мой призыв прежде всего обращен к президенту Российской Федерации, умоляя его остановить, также и из любви к своему народу, эту спираль насилия и смерти. С другой стороны, расстроен огромными страданиями украинского населения в результате ведущейся агрессии, направляю такой же полный доверия призыв к президенту Украины быть открытым к серьезным мирным предложениям", - подчеркнул Папа Франциск.

Также он добавил, что следует применять все дипломатические средства, которые "возможно не применялись до сих пор".

"Пусть же после семи месяцев боевых действий будут введены в действие все дипломатические средства, даже те, которые, возможно, не применялись до сих пор, чтобы положить конец этой огромной трагедии. Война сама по себе ошибка и ужас", - подчеркнул он.

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".

При этом он ни разу прямо не осудил руководство РФ и лично Владимира Путина за вторжение и военные преступления в Украине.

Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.

Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.