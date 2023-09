Молчал бы уже — может, по пословице, выглядел бы умным.

Читаю свежие объяснения Папы, что он имел в виду, когда говорил о "великой России".

Божечки...

Оказывается, Папа под "Великой Матерью Россией" имел в виду "не империализм, а культуру", а традиция и культура - по его убеждению - "никогда не бывают империалистическими, никогда. Это всегда диалоги" ("tradition and culture is never imperialist, never. It always dialogues").

Кто-нибудь может посоветовать Папе хотя бы классическую "Культуру и империализм" Эдварда Саида?

Правда, сразу после этого Папа добавил, что культура может стать идеологией, и тогда это яд ("culture is distilled and becomes ideology, this is poison"). Но это уже, по всей видимости, не о "великой России". ))))

Ну и Достоевский как пример "великой красоты и глубины" (чего именно? мерзости? подлости? богоборчества?) – это само собой, куда же без него.

* * *

Как известно, догмат о непогрешимости распространяется только на высказывания Папы ex cathedra по вере и морали.

Но этому Папе я посоветовал бы ограничиться вопросами веры и морали в любых своих публичных высказываниях.

И уж точно не лезть ни в историю, ни в культуру.

Потому что это просто какой-то капец.

Ведь вы же понимаете: умный человек не тот, кто знает все, а тот, кто адекватно понимает, чего он не знает, соответственно и не лезет об этом высказываться публично, тем более когда к его словам прислушиваются сотни миллионов людей во всем мире.

Ну вот, этот Папа может быть искренним, это я вполне допускаю.

Но тест на разумность он проваливает. В последнее время – практически с каждым своим выступлением.

Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блогер.

