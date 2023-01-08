Папа Франциск просит молиться за матерей погибших воинов: "как за украинских, так и за русских"
В воскресенье, 8 января, Папа Римский Франциск во время молитвы на площади Святого Петра в Ватикане призвал молиться за матерей украинских и русских воинов, ведь "и те и другие потеряли детей"
Об этом сообщает Vatican News.
Такой призыв он провозгласил среди паломников из разных стран мира.
"Сегодня, имея перед глазами Богородицу, которая в вертепе держит Дитя, которая кормит Его, думаю о матерях солдат, которые пали на этой войне в Украине. Украинских и российских матерей: те и другие потеряли детей. Такова цена войны. Молимся за матерей, потерявших детей-солдат, как за украинских, так и за российских", – призвал Папа.
Отмечается, что Папа Франциск также призвал собравшихся не забывать о "братьях и сестрах украинцах".
"Они очень страдают из-за войны. Это Рождество среди войны, без света, без тепла… они очень мучаются! Пожалуйста, не забывайте о них!" – призвал Франциск.
- 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
- Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
- Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
- 18 декабря Папа Римский Франциск назвал войну РФ против Украины "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время.
- Папа Римский Франциск, вероятно, вспомнил о войне в Украине в своей рождественской речи. По его словам, уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей".
- Стало известно, что Папа Римский Франциск встретился с мариупольским капелланом Геннадием Мохненко в Ватикане, где они вместе помолились за Украину.
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