Об этом сообщает Vatican News.

Такой призыв он провозгласил среди паломников из разных стран мира.

"Сегодня, имея перед глазами Богородицу, которая в вертепе держит Дитя, которая кормит Его, думаю о матерях солдат, которые пали на этой войне в Украине. Украинских и российских матерей: те и другие потеряли детей. Такова цена войны. Молимся за матерей, потерявших детей-солдат, как за украинских, так и за российских", – призвал Папа.

Отмечается, что Папа Франциск также призвал собравшихся не забывать о "братьях и сестрах украинцах".

"Они очень страдают из-за войны. Это Рождество среди войны, без света, без тепла… они очень мучаются! Пожалуйста, не забывайте о них!" – призвал Франциск.

14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".

Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.

Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.

18 декабря Папа Римский Франциск назвал войну РФ против Украины "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время.

Папа Римский Франциск, вероятно, вспомнил о войне в Украине в своей рождественской речи. По его словам, уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей".

Стало известно, что Папа Римский Франциск встретился с мариупольским капелланом Геннадием Мохненко в Ватикане, где они вместе помолились за Украину.

6 января Папа Римский Франциск поздравил с Рождеством верующих православных церквей и католиков восточных обрядов и призвал к миру в Украине.

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