Папа Франциск призвал верующих молиться за Украину
В среду, 26 апреля, Папа Римский Франциск во время всеобщей аудиенции призвал верующих помолиться за Украину
Об этом информирует Vatican News .
"Братья и сестры, не забывайте молиться за многострадальную Украину", - призвал Папа Франциск, на что верующие на площади Святого Петра отозвались аплодисментами.
Обращаясь к молодежи, больным, пожилым и молодоженам, отец составил пожелание в свете евангельского рассказа о том, как воскресший Иисус явился двум ученикам из Эммауса.
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"Умейте встречать Иисуса в молитве и в размышлениях, и ваше сердце, как это случилось с путешественниками в Эммаусу, будет пылать от стремления, энтузиазма и уверенности, которые может предложить только божественный учитель", - подчеркнул Папа Римский.
- Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
- Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой.
- Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал, что Папа Римский Франциск получает информацию о войне России против Украины как из формальных, так и неформальных источников, со стороны РФ и с украинской стороны.
- В Ватикане заявили, что во время визита в Венгрию Франциск будет, в частности, призывать к миру в Украине.
- Папа Римский Франциск примет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 27 апреля, в преддверии апостольского визита понтифика в Венгрию.
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