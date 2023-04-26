Об этом информирует Vatican News .

"Братья и сестры, не забывайте молиться за многострадальную Украину", - призвал Папа Франциск, на что верующие на площади Святого Петра отозвались аплодисментами.

Обращаясь к молодежи, больным, пожилым и молодоженам, отец составил пожелание в свете евангельского рассказа о том, как воскресший Иисус явился двум ученикам из Эммауса.

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"Умейте встречать Иисуса в молитве и в размышлениях, и ваше сердце, как это случилось с путешественниками в Эммаусу, будет пылать от стремления, энтузиазма и уверенности, которые может предложить только божественный учитель", - подчеркнул Папа Римский.