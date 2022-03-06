Папа Франциск призвал прекратить боевые действия и гарантировать гуманитарные коридоры

Во время воскресной встречи с паломниками 6 марта 2022 г., Папа Франциск призвал, чтобы прекратилось вооруженное наступление в Украине и возобладал здравый смысл, чтобы были гарантированы гуманитарные коридоры. Об этом информирует Еспресо.TV.



"Прежде всего, умоляю, чтобы прекратилось вооруженное наступление и взяли верх переговоры, чтобы перевесил здравый смысл. И чтобы снова соблюдалось международное право! Хочу поблагодарить также журналисток и журналистов, которые для того, чтобы гарантировать информацию, рискуют собственной жизнью: спасибо, братья и сестры , за это ваше служение! Служение, которое дает нам возможность приблизиться к трагедии этого народа и дает нам возможность оценить жестокость войны. Спасибо, братия и сестры! Помолимся вместе за Украину: имеем перед глазами ее флаги", - сказал Папа Франциск.



"В эти дни в Украину отправились два кардинала, чтобы служить народу и помогать. Кардинал Краевский, Елимозинарий, чтобы доставить помощь нуждающимся, и кардинал Черни, и.о. присутствие не только Папы, но и всего христианского народа, который хочет быть близким и сказать: "Война – это безумие! Остановитесь, пожалуйста! Посмотрите на эту жестокость!", - сообщил глава РКЦ.



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