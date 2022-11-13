Об этом сообщило издание Vatican News.

"Остаемся всегда близкими с нашими братьями и сестрами в многострадальной Украине, близкими в молитве и близкими в конкретной солидарности. Мир возможен! Не миримся с войной!" – призвал он, обращаясь к богомольцам, которые собрались на площади Святого Петра в Ватикане на воскресную молитвенную встречу.

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Сообщается, что во время утренней воскресной Святой Мессы по случаю Всемирного дня бедных глава католической церкви в своей проповеди также упоминал о жестокости, которую испытывает украинский народ, и призвал мир к молитвенной и материальной солидарности с украинским народом.

В начале августа Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом.

24 августа Папа Франциск заявил, что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".

25 августа МИД Украины вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Папы Франциска о Дугиной.

Позже стало известно, что врач не рекомендует Папе Франциску ехать в Украину и Россию.

Ватикан выразил готовность стать посредником в случае возобновления переговоров Украины с Россией.

6 ноября Папа Франциск заявил, что его поражает жестокость российских военных, потому что он "имеет большое уважение к гуманизму русского народа".

7 ноября посол Украины в США Оксана Маркарова посоветовала Папе Римскому внимательнее читать произведения писателя Федора Достоевского, в ответ на его выражение о "гуманизме русского народа".

9 ноября Папа Римский Франциск заявил, что войну России против Украины можно решить "мягкой силой диалога", а не оружием

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