Папа Франциск призвал мир к солидарности с "многострадальным народом Украины"
Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество продолжать проявлять солидарность к Украине и "просить о мире" для украинцев
Об этом он написал в twitter.
"Призываю всех настойчиво проявлять близость и солидарность к многострадальному народу Украины, который испытывает большие мучения, и просить мира для него", - говорится в сообщении.
- 14 июня глава католической церкви рассказал о своем отношении к русско-украинской войне. Папа Франциск сказал, что нельзя упрощать и делить мир на добро и зло, а нужно задумываться над сложными причинами и интересами тех или иных действий. Папа Франциск до сих пор предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
- Перед этим Папа Франциск неоднократно высказывался о войне Украины с Россией как типичном двустороннем конфликте, а не как агрессии РФ. Эта война, по его мнению, должна завершиться за столом мирных переговоров.
- Вместе с тем, глава Ватикана не принимает приглашение посетить Украину, ссылаясь на слабое здоровье. При этом он совершает длительные заграничные поездки в другие отдаленные страны, например в Канаду.
- 18 декабря Папа Римский Франциск назвал войну РФ против Украины "мировой войной", которая не завершится в ближайшее время.
- Папа Римский Франциск, вероятно, вспомнил о войне в Украине в своей рождественской речи. По его словам, уровень жадности и жажды власти таков, что некоторые хотят "поглотить даже своих соседей".
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