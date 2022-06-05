Папа Франциск призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине. Но ни разу не упомянул Россию
Папа Римский Франциск в ходе воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме призвал мировых лидеров остановить смерти людей и начать переговоры о прекращении огня
Об этом пишет Vatican News.
"Повторяю свой призыв к руководителям народов: пожалуйста, не ведите человечество к уничтожению! Не ведите человечество к уничтожению. Пусть же начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть будут услышаны исполненные отчаяния вопли страдающих, видим это в медиа каждый день, пусть сохраняется уважение к человеческой жизни, пусть остановится жуткое уничтожение городов и сел на Востоке Украины", - сказал он.
В своей проповеди Папа не отметил, что в Украине люди погибают из-за российской агрессии и армии РФ.
"Через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины на человечество опять спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, убивающие друг друга, люди, вместо того чтобы приближаться, вынужденные отдаляться от своих домов", – сказал Папа Франциск.
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