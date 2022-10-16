Об этом сообщает газета La Stampa, опубликовавшая цитаты из будущей книги понтифика.

Стало известно, что Папа Франциск в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее" подверг критике страны, которые имеют и создают ядерное оружие.

"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", - написал он.

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Также он заявил, что надвигается "серьезный кризис", который будет иметь последствия для здоровья и существования человечества в целом. Для преодоления этой проблемы, по его мнению, никаких инвестиций недостаточно.

Папа Римский в своей книге призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.

"Мировые расходы на вооружение - один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени... Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и зарабатывающие миллионы", - подчеркнул понтифик.

Папа Франциск в воскресенье, 2 октября, решительно призвал РФ к прекращению огня, осудив аннексию территорий, призвав к уважению территориальной целостности и прав меньшинств и выразив боль по поводу многочисленных жертв, среди которых много детей.

11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.

14 октября стало известно, что западные чиновники начали тайно разрабатывать планы по предотвращению паники и хаоса в случае, если РФ решит применить ядерное оружие.