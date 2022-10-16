Папа Франциск призвал человечество отказаться от ядерного оружия
Папа Римский назвал использование и владение ядерным оружием безнравственным, он также считает неприемлемыми затраты на создание такого оружия
Об этом сообщает газета La Stampa, опубликовавшая цитаты из будущей книги понтифика.
Стало известно, что Папа Франциск в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее" подверг критике страны, которые имеют и создают ядерное оружие.
"Создание мира без ядерного оружия возможно, если у нас есть желание и инструменты, и это необходимо, учитывая угрозу, которую представляет этот вид оружия для выживания человечества. Обладать ядерным оружием аморально", - написал он.
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Также он заявил, что надвигается "серьезный кризис", который будет иметь последствия для здоровья и существования человечества в целом. Для преодоления этой проблемы, по его мнению, никаких инвестиций недостаточно.
Папа Римский в своей книге призывает мировых лидеров положить конец производству и международной торговле оружием.
"Мировые расходы на вооружение - один из самых серьезных моральных скандалов нашего времени... Во время войны миллионы людей теряют все, но есть и зарабатывающие миллионы", - подчеркнул понтифик.
- Папа Франциск в воскресенье, 2 октября, решительно призвал РФ к прекращению огня, осудив аннексию территорий, призвав к уважению территориальной целостности и прав меньшинств и выразив боль по поводу многочисленных жертв, среди которых много детей.
- 11 октября Йенс Столтенберг сообщил, что на следующей неделе состоятся учения войск НАТО по сдерживанию ядерной угрозы.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия получила четкое предупреждение о тяжелых последствиях в случае применения ядерного оружия.
- 14 октября стало известно, что западные чиновники начали тайно разрабатывать планы по предотвращению паники и хаоса в случае, если РФ решит применить ядерное оружие.
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