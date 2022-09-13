Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

Встреча пройдет без патриарха Русской православной церкви Кирилла. Ранее Франциск заявлял, что надеется встретиться с патриархом Кириллом на межрелигиозном саммите, но на прошлой неделе представитель главы РПЦ заявил, что тот не посетит мероприятие.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отметил историческую значимость визита.

"Вы прибыли в Казахстан в переломный момент истории человечества. Считаю, что пора представителям разных культур и религий проявить мудрость и энергию для того, чтобы объединить людей ради мира, социальной гармонии и взаимной поддержки", – заявил он.

Папа Франциск в своей речи сказал, что он прибыл в Казахстан как паломник мира с целью поиска диалога и единства. Понтифик призвал к активизации дипломатических усилий для содействия диалогу, необходимому в условиях нынешнего геополитического напряжения.

"Пора научиться не усиливать вражду и прекратить укреплять противостоящие друг другу блоки. Нам нужны лидеры, которые на международном уровне могли бы способствовать взаимопониманию и диалогу между народами и возродить "гельсинский дух", стремление укреплять мультилатерализм, строить более стабильный и спокойный мир, заботясь о новых поколениях. Для этого необходимо понимание, терпение и диалог со всеми. Повторяю, со всеми!" – подчеркнул Папа Римский Франциск.

Напомним, в августе Папа Римский заявил , что российская пропагандистка Дарья Дугина является одной из "невинных, убитых в результате войны".

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш подверг критике Папу Римского за его заявления о Дугине, а МИД Украины даже вызвал апостольского нунция, чтобы выразить разочарование словами Понтифика.

Несмотря на то, что в начале августа Папа Римский обсудил возможный визит в Киев с украинским послом, врач не рекомендует Франциску ехать в Украину и Россию из-за состояния здоровья.

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