Папа Франциск поцеловал флаг Украины и надел браслет из Азовстали
Папа Римский Франциск надел на руку знаковый браслет из стали Азовстали, где героически держали оборону защитники и защитницы Мариуполя, ставшего символом украинской несокрушимости
Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее фото понтифика.
"У Папы Франциска есть браслет из стали Азовстали! Вместе с ним ему передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что Папу также попросили "присоединить голос Ватикана к их немедленному освобождению".
Как сообщила в facebook Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, Франциск надел браслет в знак солидарности с украинским народом в день годовщины полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.
Понтифик также поцеловал флаг Украины, выразив таким образом поддержку нашему государству, которое уже год противостоит агрессии РФ.
- 22 февраля Папа Римский Франциск, выступая за два дня до первой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, призвал к мирным переговорам.
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