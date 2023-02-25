Папа Франциск поцеловал флаг Украины и надел браслет из Азовстали

Об этом сообщил Мариупольский городской совет и опубликовал соответствующее фото понтифика.

"У Папы Франциска есть браслет из стали Азовстали! Вместе с ним ему передали список пленных защитников Мариуполя и пленных женщин Мариуполя, в том числе гражданских", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что Папу также попросили "присоединить голос Ватикана к их немедленному освобождению".

Как сообщила в facebook Наталья Емченко, директор по коммуникациям System Capital Management, Франциск надел браслет в знак солидарности с украинским народом в день годовщины полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины.

Понтифик также поцеловал флаг Украины, выразив таким образом поддержку нашему государству, которое уже год противостоит агрессии РФ.