Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана

Понтифик посетил отделение, в котором госпитализированы дети, прибывшие в эти дни из Украины. Об этом со ссылкой на Радио Ватикана передает Еспресо.TV .



В структурах Bambino Gesù в настоящее время госпитализированы 19 украинских детей. Они лечатся там с начала нового российского вторжения в Украину.

"К настоящему времени в отделениях больницы находятся 19 детей, а в общем, с начала войны их прибыло примерно 50. Речь идет о пациентах с разными недугами (онкологическими, неврологическими и другими), сбежавшими в первые дни войны, а также прибывшими детьми. недавно с тяжелыми ранениями", – рассказали в Ватикане.



Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов.





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