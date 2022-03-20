Папа Франциск посетил украинских детей в больнице Ватикана
Вечером, 19 марта 2022 г., Папа Римский Франциск прибыл в ватиканскую педиатрическую больницу Bambino Gesù
Понтифик посетил отделение, в котором госпитализированы дети, прибывшие в эти дни из Украины. Об этом со ссылкой на Радио Ватикана передает Еспресо.TV .
В структурах Bambino Gesù в настоящее время госпитализированы 19 украинских детей. Они лечатся там с начала нового российского вторжения в Украину.
"К настоящему времени в отделениях больницы находятся 19 детей, а в общем, с начала войны их прибыло примерно 50. Речь идет о пациентах с разными недугами (онкологическими, неврологическими и другими), сбежавшими в первые дни войны, а также прибывшими детьми. недавно с тяжелыми ранениями", – рассказали в Ватикане.
Папа побывал в палатах, посетив всех маленьких пациентов.
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