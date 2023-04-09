Папа Франциск попросил у Бога "помощи" для украинцев и "пасхального света" для россиян

Текст обращения опубликовал портал Vatican News.

"Помоги любому украинскому народу на дороге к миру и вылей пасхальный свет на российский народ. Утешь раненых и тех, кто потерял из-за войны своих близких, и сделай, чтобы пленные смогли вернуться целыми и здоровыми к своим семьям. Открой сердца всего международного сообщества, чтобы оно прилагала усилия для того, чтобы положить конец этой войне и всем конфликтам, которые обагряют мир кровью", - сказал понтифик, адресовав свои слова Богу.

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Также Папа Франциск молился о жертвах землетрясения в Турции и Сирии, о диалоге между Израилем и Палестиной.

Отдельно духовный руководитель католиков вспомнил разные страны мира, страдающие от социально-экономических и политических проблем.

"Позволим радостному возвещению Пасхи, свету, просвечивающему тьму и мрак, в которые слишком часто окутан мир, поразить нас! Спешим преодолеть конфликты и разделения и открыть наши сердца для самого нуждающегося! Поспешим идти по тропам мира и братства!"