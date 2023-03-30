Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Ватикана Маттео Бруни.

"В последние дни Папа Франциск жаловался на трудности с дыханием и сегодня днем он отправился в Поликлинику Агостино Джемелли, чтобы пройти медицинские обследования. Результаты этих обследований показали респираторную инфекцию (за исключением инфекции Covid-19), которая потребует несколько дней соответствующей медицинской больницы. Папа Франциск тронут многими полученными сообщениями и выражает свою благодарность за близость и молитву", - говорится в сообщении Ватикана.

После еженедельной всеобщей аудиенции на площади Святого Петра глава Католической церкви был доставлен в больницу, чтобы пройти ряд анализов. Ранее днем в Ватикане сообщили, что визиты и анализы были запланированы.

График Папы на четверг разгрузили, чтобы освободить место для продолжения анализов, если это будет необходимо.

Понтифик в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Его часто видели с палочкой, а иногда он передвигается в инвалидной коляске из-за боли в правом колене.

В декабре 2022 года Папа Франциск сообщил, что написал заявление об отречении, которое будет использовано в случае его "ухудшения состояния здоровья" и несостоятельности выполнять свои обязанности. Франциск сказал, что написал письмо несколько лет назад и передал его ушедшему в отставку в 2013 году тогдашнему госсекретарю Ватикана кардиналу Тарчизио Бертоне.

Справка: В 2013 году непосредственный предшественник Франциска, Папа Бенедикт XVI, принял почти беспрецедентное решение уйти в отставку с должности, назвав причиной "старик". Это был первый случай, когда Папа Римский ушел в отставку почти за 600 лет.

Последним Папой, ушедшим в отставку к смерти, был Григорий XII, который в 1415 году ушел в отставку, чтобы положить конец гражданской войне в Церкви, в которой более одного человека претендовал на звание Папы Римского.