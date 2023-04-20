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Папа Франциск планирует обсудить в Венгрии мир для Украины

20 апреля, 2023 четверг
06:27
Мир

В апреле Папа Римский Франциск во время визита в Венгрию планирует обсудить мир для Украины

Об этом сообщает Farodi Roma со ссылкой на государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. 

Сообщается, предстоящая поездка Папы в Венгрию не имеет прямого отношения к войне России в Украине, однако возможность будет повторить призыв к миру.

"Сам по себе визит уже был запланирован на время, он не вписывается непосредственно в сегодняшнюю проблему. Я думаю, что Папа, как и всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, есть ли какие-то возможности сделать какие-то шаги к миру, учитывая также позицию Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может помочь", - сказал кардинал.

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Паролин объяснил, что Папа Франциск лишь дал понять, о чем пойдет речь на встрече в Венгрии.

"Не было ничего конкретного, в смысле сказать "сделаем это", но, безусловно, мы воспользуемся любой возможностью, чтобы попытаться содействовать миру".

  • Папа Римский Франциск призвал Украину "уважать религиозные объекты", комментируя расторжение договора по пользованию УПЦ МП Киево-Печерской лаврой.
  • 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
  • Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш рассказал, что Папа Римский Франциск получает информацию о войне России против Украины как из формальных, так и неформальных источников, со стороны РФ и украинской стороны.
Венгрия
Война с Россией
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