Папа Франциск планирует обсудить в Венгрии мир для Украины

Об этом сообщает Farodi Roma со ссылкой на государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.

Сообщается, предстоящая поездка Папы в Венгрию не имеет прямого отношения к войне России в Украине, однако возможность будет повторить призыв к миру.

"Сам по себе визит уже был запланирован на время, он не вписывается непосредственно в сегодняшнюю проблему. Я думаю, что Папа, как и всегда, воспользуется этим визитом, чтобы попытаться понять, есть ли какие-то возможности сделать какие-то шаги к миру, учитывая также позицию Венгрии в международном сообществе. В этом смысле он может помочь", - сказал кардинал.

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Паролин объяснил, что Папа Франциск лишь дал понять, о чем пойдет речь на встрече в Венгрии.

"Не было ничего конкретного, в смысле сказать "сделаем это", но, безусловно, мы воспользуемся любой возможностью, чтобы попытаться содействовать миру".