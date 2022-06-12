Папа Франциск отложил поездку в Украину

Об этом сообщил общественный деятель и правозащитник Мирослав Маринович, недавно присутствовавший на товарищеской встрече с понтификом, передает сегодня, 12 июня 2022 года, "Религиозно-информационная служба Украины" .

"Много времени заняло обсуждение возможности визита Папы в Украину, о котором мы все дружно его просили. Святейший Отец несколько раз очень настойчиво подчеркнул, что он хочет это сделать. Самое главное препятствие - болезнь колен, и врачи решительно запрещают ему даже думать о каких-то поездках" , – отметил Маринович.

По словам Мирослава Мариновича, "если поездка в Украину станет практически возможной, то Папа Франциск хочет приехать именно в Киев, а не на границу с Украиной, как ему некоторые советуют".

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Кроме того, во время этой встречи речь шла "и о том, что многие сострадательные европейцы совершают большую ошибку, когда стремятся вывести россиян из-под ответственности, сваливая всю вину на Путина".

"Да, вину за эту преступную войну несет прежде всего российское руководство. Но военные преступления в Украине совершают российские солдаты, а русский народ, в большинстве своем одобряющий эту войну, несет свою ответственность за нее. Поэтому любить россиян как раз и значит раскрыть перед ними масштабы их преступления, дать им ужаснуться совершенным и направить их души к искреннему раскаянию перед Богом и людьми", - объяснил Маринович.

"Просили мы Святейшего Отца поддержать заявку Украины к полноправному членству в Европейском Союзе, ведь украинцы кровью доказали свою верность европейским ценностям", - добавил он.

В минувшее воскресенье, 5 июня, Папа Франциск призвал к "настоящим переговорам" для прекращения войны в Украине. Но при этом ни разу не упомянул Россию .

Как пояснил посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, внутри Европы "многие чиновники, имеющие связи с Россией давят на Ватикан" .

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