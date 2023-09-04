Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"

Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"

4 сентября, 2023 понедельник
21:34
Мир

Папа Римский Франциск прокомментировал свое скандальное заявление о "великой матушке России" и заявил, что его неправильно поняли, ведь он имел в виду культуру

Об этом пишет Vatican News, ссылаясь на ответ Франциска журналистам.

Журналисты поинтересовались у Папы, почему в своей речи он упомянул Петра I и Екатерину II, на что он ответил, что имел в виду "ответственность за свое наследие".

"И в конце разговора я оставил им (молодежи, – ред.) послание, которое всегда повторяю: взять на себя ответственность за свое наследие", - объяснил Франциск.

Папа Римский пояснил, что для того, чтобы отметить, о каком наследии идет речь, он ссылался на идею великой России потому, что "российское наследие очень доброе и очень хорошее".

"К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, развивавшийся в искусстве и литературе. Это второй аспект того, что я говорил о наследии ", – объяснил святой отец.

Он сказал, что ссылался в своей речи на Петра I и Екатерину II, потому что именно их изучал в школе, а также подчеркнул, что, возможно, это был "неправильный пример".

"Говоря о великой России, возможно, не столько в географическом смысле, сколько культурном, мне вспомнилось то, чему нас учили в школе: Петр I, Екатерина II. И тут выплыл этот третий элемент, который, пожалуй, не совсем правильный. Не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе", - говорит Папа.

В итоге он подчеркнул, что таким образом пытался призвать русскую молодежь к "ответственности за свое наследие".

"А какое наследие оставила великая Россия? Российская культура имеет красоту, имеет большую глубину, и не следует ее стирать из-за политических проблем. У вас были темные годы в России, но наследие всегда оставалось таким", - добавил святой отец.

Он также подчеркнул, что не хотел придавать своей речи империалистический характер.

"Я не имел в виду империализм, когда говорил это, я говорил о культуре, а передача культуры никогда не империалистическая, никогда; это всегда диалог, и я говорил об этом", - сказал Папа.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев, и Москва опровергли информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".

Россия
Папа Римський Франциск
Читайте также:
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
3 сентября, 2023 воскресенье
Российский пилот, приземливший вражеский вертолет в Украине, рассказал о деталях спецоперации
Герасімов путін шойгу
Автор Антин Борковский
3 сентября, 2023 воскресенье
Сейчас Россией руководит не персонально Путин, а мафиозная структура, – российский диссидент Яковенко
Путін
2 сентября, 2023 суббота
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.3
    Покупка 37.3
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
4 сентября
22:00
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Тактика активной обороны на юге сыграла злую шутку с российскими войсками. Колонка Сергея Згурца
21:52
Обзор
Что происходит с олигархом Коломойским: реальный криминал или игра на опережение
21:29
Эрдоган рассказал о результатах обсуждения с Путиным зернового соглашения
21:12
Путин наградил 24-летнюю дочь Кадырова медалью "за многолетнюю творческую деятельность"
20:40
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
20:19
В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл
20:07
OPINION
Андрей Яницкий
Конец эпохи одних олигархов, начало эпохи других
20:04
Более 20 тыс. украинцев перенесли как минимум одну ампутацию за время войны с РФ
20:00
Обзор
Победные новости 558-го дня войны: дроны с искусственным интеллектом на вооружении ВСУ и успехи Сил обороны на Таврическом направлении
20:00
В Раде зарегистрировали законопроект об упрощенном получении статуса УБД по QR-коду
19:53
Эксклюзив
Олаф Шольц
Политолог назвал одну из причин, почему Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
19:40
нефть
В минфине США заявили, что ограничение цены на российскую нефть работает
19:38
ВСУ отбили атаки врага возле Клищиевки на Бахмутском направлении, — Генштаб
19:30
WSJ: 73% опрошенных американцев считают Байдена слишком старым для переизбрания
19:30
Эксклюзив
"Война началась с этого монастыря, куда в 2014 году приехал Горкин": доброволец Песня о Святогорской Лавре на Донетчине
19:24
В "Шахтере" показали, как "Донбасс Арена" заросла бурьяном в оккупации
19:15
В МИДе анонсировали разговор Эрдогана и Зеленского после встречи президента Турции с Путиным
18:54
Сергей Шойгу
Шойгу назвал украинские морские дроны одной из причин выхода РФ из зернового соглашения
18:51
Укрпошта снизила стоимость услуг на посылки за границу
18:14
Лидер переворота в Габоне принес президентскую присягу и пообещал свободные выборы
18:03
Гуменюк назвала главные логистические пути врага из Крыма после повреждения Чонгарского моста
18:01
OPINION
Конституционные основы государственной политики в сфере культуры
17:59
Италия готова присоединиться к восстановлению разрушенного РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе
17:36
электроэнергиия
НКРЭКУ требует от Укрэнерго объяснить причину аварийной помощи из Европы в июле-августе
17:28
Обновлено
Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
17:23
В "ДНР" двух украинских военных "приговорили" к более чем 20 годам ареста
17:19
Обновлено
В Киеве проверили все школы и колледжи после сообщения о минировании
17:11
Netflix "похоронил" военного и поэта Вышебабу в документалке "Матери войны"
16:56
Вышел трейлер фильма "Годзилла минус один"
16:55
Обновлено
Путин после переговоров с Эрдоганом назвал условия возвращения РФ к зерновому соглашению
16:45
Эксклюзив
В ГПСУ рассказали, в какой области фиксируется большая активность вражеских ДРГ
16:41
Эксклюзив
Гуменюк заявила, что россияне получили новую партию "шахедов"
16:33
Обновлено
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
16:32
Обновлено
Комитет Рады поддержал отставку Резникова с должности министра обороны
16:21
В Киеве намерены наказывать заведения общественного питания, работающие в комендантский час
16:07
Обновлено
Польша начала выдавать Украине граждан, занимавшихся переправкой нелегалов в Европу
16:00
Эксклюзив
"Что вообще в голове творится?": Рассказ офицера НГУ о плененном летчике РФ, который просил вернуть ему иконки после того, как разбомбил церковь
15:59
На Красной площади в Москве задержали девушку с флагом Украины
15:55
Volkswagen заявил о готовности к запрету авто на ископаемом топливе
15:53
PR
Бизнес-клиенты Укргазбанка получают кэшбек по программе ЕБРР
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV