Папа Франциск объяснил свои комплименты Российской империи: "Культуру нельзя отменять из-за политики"

Об этом пишет Vatican News, ссылаясь на ответ Франциска журналистам.

Журналисты поинтересовались у Папы, почему в своей речи он упомянул Петра I и Екатерину II, на что он ответил, что имел в виду "ответственность за свое наследие".

"И в конце разговора я оставил им (молодежи, – ред.) послание, которое всегда повторяю: взять на себя ответственность за свое наследие", - объяснил Франциск.

Папа Римский пояснил, что для того, чтобы отметить, о каком наследии идет речь, он ссылался на идею великой России потому, что "российское наследие очень доброе и очень хорошее".

"К примеру, в области литературы, в области музыки, вплоть до Достоевского, который сегодня говорит нам о зрелом гуманизме. Чтобы они взяли на себя этот гуманизм, развивавшийся в искусстве и литературе. Это второй аспект того, что я говорил о наследии ", – объяснил святой отец.

Он сказал, что ссылался в своей речи на Петра I и Екатерину II, потому что именно их изучал в школе, а также подчеркнул, что, возможно, это был "неправильный пример".

"Говоря о великой России, возможно, не столько в географическом смысле, сколько культурном, мне вспомнилось то, чему нас учили в школе: Петр I, Екатерина II. И тут выплыл этот третий элемент, который, пожалуй, не совсем правильный. Не знаю. Пусть историки скажут. Но это было дополнение, которое пришло мне в голову, потому что я изучал это в школе", - говорит Папа.

В итоге он подчеркнул, что таким образом пытался призвать русскую молодежь к "ответственности за свое наследие".

"А какое наследие оставила великая Россия? Российская культура имеет красоту, имеет большую глубину, и не следует ее стирать из-за политических проблем. У вас были темные годы в России, но наследие всегда оставалось таким", - добавил святой отец.

Он также подчеркнул, что не хотел придавать своей речи империалистический характер.

"Я не имел в виду империализм, когда говорил это, я говорил о культуре, а передача культуры никогда не империалистическая, никогда; это всегда диалог, и я говорил об этом", - сказал Папа.

Позиция Ватикана по войне в Украине

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

Впоследствии и Киев, и Москва опровергли информацию об этой инициативе, однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Маттео Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня Дзуппи прибыл в Москву и встретился с детской омбудсменом Львовой-Беловой, подозреваемой в массовом похищении украинских детей. 4 июля кардинал Дзуппи сообщил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей.

3 августа во время встречи с украинской молодежью Папа Франциск заверил в своей молитве за Украину и извинился за "неспособность сделать что-то большее".

На днях Папа Римский Франциск назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что Папа продвигает нарративы о "великодержавности РФ".